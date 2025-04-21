Кроме победы Пиастри гонка запомнилась аварией. Участником неприятного инцидента стал напарник Ферстаппена Юки Цунода, сообщает 24 канал со ссылкой на Extreme Cars.

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Неприятное начало гонки

На старте гонки Формулы-1 в Саудовской Аравии произошла авария. Юки Цунода врезался в Пьера Гасли. В результате чего японец и француз вынужденно завершили гонку досрочно.

Цунода столкнулся с Гасли: смотрите видео

Отметим, что Макс Ферстаппен лидировал в гонке, но во время обгона покинул пределы трассы и получил пять штрафных секунд и потерял первую позицию.

Первое место в гонке получил Оскар Пиастри, не оставив шансов нидерландскому автогонщику. Благодаря своему триумфу австралиец возглавил общий рейтинг.