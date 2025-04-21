Напарник Ферстаппена попал в аварию на старте гонки Формулы-1: видео столкновения

В воскресенье, 20 апреля, в Саудовской Аравии состоялась гонка Формулы-1. Победу в гонке одержал пилот Макларена Оскар Пиастри, обогнав Макса Ферстаппена из Ред Булла.

Кроме победы Пиастри гонка запомнилась аварией. Участником неприятного инцидента стал напарник Ферстаппена Юки Цунода, сообщает 24 канал со ссылкой на Extreme Cars.

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Неприятное начало гонки

На старте гонки Формулы-1 в Саудовской Аравии произошла авария. Юки Цунода врезался в Пьера Гасли. В результате чего японец и француз вынужденно завершили гонку досрочно.

Цунода столкнулся с Гасли: смотрите видео

Отметим, что Макс Ферстаппен лидировал в гонке, но во время обгона покинул пределы трассы и получил пять штрафных секунд и потерял первую позицию.

Первое место в гонке получил Оскар Пиастри, не оставив шансов нидерландскому автогонщику. Благодаря своему триумфу австралиец возглавил общий рейтинг.