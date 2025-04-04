Клуб Первой лиги подписал сына легенды мирового футбола: когда может дебютировать в Украине

В четверг, 3 апреля, в украинском футболе состоялся интересный трансфер. Его оформила ЮКСА, которая выступает в Первой лиге.

Клуб из Тарасовки объявил о подписании контракта с Ромариньо – сыном чемпиона мира-1994 в составе сборной Бразилии Ромарио, информирует 24 Канал со ссылкой на соцсети ЮКСА. Он присоединился к команде на правах свободного агента.

Читайте также Титулованный клуб из УПЛ хочет подписать украинского легионера

Что известно о новичке

Детали соглашения с украинским клубом не сообщаются. 31-летний футболист будет играть под 11 номером.

Ромариньо – воспитанник Васку да Гамы. Он выступает на позиции оттянутого форварда или центрального нападающего.

На протяжении карьеры преимущественно играл за бразильские клубы. Также имеет опыт выступлений в Японии и Боливии.

Последним его клубом была "Америка Рио-де-Жанейро". За нее Ромариньо выступал до конца 2024 года, после чего стороны решили не продолжать сотрудничество.

Отметим, что бразилец встречается с бывшей девушкой звезды Реала Винисиуса Жуниора. Она также будет жить в Украине и уже публиковала фотографии из Киева.

Интересно. Отец новичка ЮКСА – бывший игрок сборной Бразилии. Ромарио становился лучшим футболистом триумфального для "селесао" чемпионата мира-1994. Он является альтернативным обладателем "Золотого мяча-1994" от France Football. Его вручили постфактум, ведь до 1995 года награждали только европейцев.

Дебютировать на клуб из Тарасовки Ромариньо может 5 апреля в выездном матче против Эпицентра. Стартовый свисток прозвучит в 12:00.