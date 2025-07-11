ЮКСА заключила соглашение с военным, который защищал Мариуполь
- Футбольный клуб ЮКСА подписал контракт с Тимуром Амилахановым, бывшим военнослужащим ВСУ, который защищал Мариуполь.
- Тимур занимает должность начальника ракетно-артиллерийского вооружения 36-й бригады морской пехоты и более двух лет находился в плену.
В апреле 2025-го он совершил первый символический удар по мячу перед матчем с ЮКСА и Буковиной.
Футбольный клуб ЮКСА пополнил свой состав. Команда приняла решение подписать военнослужащего, который защищал Мариуполь.
Футбольный клуб ЮКСА, базирующийся на Киевщине, официально сообщил о подписании контракта с Тимуром Амилахановым. Ранее он был военнослужащим ВСУ и участником обороны Мариуполя, пишет 24 Канал со ссылкой на ФК ЮКСА.
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Достойный поступок от клуба
Тимур занимает должность начальника ракетно-артиллерийского вооружения 36-й отдельной бригады морской пехоты. Во время полномасштабного вторжения он непосредственно участвовал в защите украинского города Мариуполь. Более двух лет находился в плену врага.
В апреле 2025-го перед матчем с ЮКСА и Буковиной он совершил первый символический удар по мячу.
Отметим, что по итогам сезона-2024/2025 ЮКСА заняла 8-е место в Первой Лиге. Команда не сумела квалифицироваться в элитный дивизион и останется в Первой лиге.