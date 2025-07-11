Футбольный клуб ЮКСА, базирующийся на Киевщине, официально сообщил о подписании контракта с Тимуром Амилахановым. Ранее он был военнослужащим ВСУ и участником обороны Мариуполя, пишет 24 Канал со ссылкой на ФК ЮКСА.

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Достойный поступок от клуба

Тимур занимает должность начальника ракетно-артиллерийского вооружения 36-й отдельной бригады морской пехоты. Во время полномасштабного вторжения он непосредственно участвовал в защите украинского города Мариуполь. Более двух лет находился в плену врага.

В апреле 2025-го перед матчем с ЮКСА и Буковиной он совершил первый символический удар по мячу.

Отметим, что по итогам сезона-2024/2025 ЮКСА заняла 8-е место в Первой Лиге. Команда не сумела квалифицироваться в элитный дивизион и останется в Первой лиге.