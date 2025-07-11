Футбольний клуб ЮКСА, що базується на Київщині, офіційно повідомив про підписання контракту з Тимуром Амілахановим. Раніше він був військовослужбовцем ЗСУ та учасником оборони Маріуполя, пише 24 Канал з посиланням на ФК ЮКСА.

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Гідний вчинок від клубу

Тимур обіймає посаду начальника ракетно-артилерійського озброєння 36-ї окремої бригади морської піхоти. Під час повномасштабного вторгнення він безпосередньо брав участь у захисті українського міста Маріуполь. Понад два роки перебував у полоні ворога.

У квітні 2025-го перед матчем із ЮКСА та Буковиною він здійснив перший символічний удар по м’ячу.

Відзначимо, що за підсумками сезону-2024/2025 ЮКСА посіла 8-ме місце в Першій Лізі. Команда не зуміла кваліфікуватися в елітний дивізіон і залишиться у Першій лізі.