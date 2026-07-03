После этого Юлиан Нагельсманн был уволен с поста главного тренера. Решение было подтверждено и обнародовано в фейсбуке. Немецкий футбольный союз прекратил сотрудничество со специалистом, который уже успел попрощаться как с командой, так и с болельщиками.

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Каковы подробности увольнения Нагельсманна?

Бывший тренер сборной прокомментировал свой уход, рассказав о тяжелых раздумьях перед принятием этого решения.

Я много думал после нашего вылета и консультировался с доверенными людьми как лично, так и внутри федерации. Решение было для меня отнюдь не простым. Моим главным приоритетом всегда был успех команды,

– сказал он.

Нагельсманн подчеркнул, что сборной Германии нужны кардинальные изменения, чтобы двигаться дальше.

После такого горького разочарования они заслуживают шанс начать все сначала. Я хочу поблагодарить свой тренерский штаб, команду поддержки и всех в федерации, кто нас поддерживал, особенно игроков, с которыми я имел честь работать,

– поделился бывший тренер.

В заключение специалист отдельно обратился к немецким болельщикам, извинившись за неоправданные ожидания на чемпионате мира.

Особая благодарность также болельщикам. Вы поддерживали нас, вы доверяли нам, вы давали нам энергию даже в трудные времена. Мне действительно больно, что мы вас разочаровали и не смогли подарить вам больше запоминающихся футбольных вечеров на этом чемпионате мира. Вы заслуживали гораздо большего,

– подытожил Нагельсманн.

Кто может возглавить сборную Германии?

Основным и на данный момент практически единственным кандидатом на пост главного тренера сборной Германии считается Юрген Клопп. Как сообщают инсайдеры Фабрицио Романо и Бен Джейкобс, 59-летний специалист заинтересован в этом проекте и готов возобновить тренерскую карьеру.