Після цього Юліана Нагельсманна було звільнено з посади головного тренера. Рішення підтвердили та оприлюднили у фейсбук. Німецький футбольний союз припинив співпрацю зі спеціалістом, який уже встиг попрощатися як із командою, так і з уболівальниками.

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Які деталі звільнення Нагельсманна?

Екстренер збірної прокоментував свій відхід, розповівши про важкі роздуми перед ухваленням цього рішення.

Я багато думав після нашого вибуття та консультувався з довіреними людьми як особисто, так і всередині федерації. Рішення було для мене аж ніяк не простим. Моїм головним пріоритетом завжди був успіх команди,

– сказав він.

Нагельсманн наголосив, що збірній Німеччини потрібні кардинальні зміни, аби рухатися далі.

Після такого гіркого розчарування вони заслуговують на шанс почати все спочатку. Я хочу подякувати своєму тренерському штабу, команді підтримки та всім у федерації, хто нас підтримував, особливо гравцям, з якими я мав честь працювати,

– поділився екстренер.

Наостанок фахівець окремо звернувся до німецьких фанатів, вибачившись за невиправдані очікування на світовій першості.

Особлива подяка також уболівальникам. Ви підтримували нас, ви довіряли нам, ви давали нам енергію навіть у важкі часи. Мені справді боляче, що ми вас розчарували і не змогли подарувати вам більше пам'ятних футбольних вечорів на цьому чемпіонаті світу. Ви заслуговували на набагато більше,

– підсумував Нагельсманн.

Хто може очолити збірну Німеччини?

Основним і наразі практично єдиним кандидатом на посаду головного тренера збірної Німеччини вважається Юрген Клопп. Як повідомляють інсайдери Фабріціо Романо та Бен Джейкобс, 59-річний спеціаліст зацікавлений у цьому проєкті та готовий відновити тренерську кар'єру.