Легкоатлетка, которая могла покорить подиум: кто такая Юлия Левченко, родной город которой уничтожила Россия

Юлия Левченко – украинская легкоатлетка, которая недавно впервые за долгое время вернулась на вершину медального пьедестала. Прыгунья в высоту завоевала "золото" на турнире Halina Konopacka Classic в польском городе Варшава.

Юлия Левченко финишировала с высотой 1.92 метра. Последний раз украинская легкоатлетка из Бахмута побеждала на соревнованиях в феврале 2023-го во французском Мондевилле, сообщает 24 Канал.

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Юлия Левченко: как пришла в легкую атлетику

Рассказываем больше о Юлии Левченко, ее спортивные достижения, личная жизнь и последние выступления в секторе.

Юлия Левченко родилась 28 ноября 1997 года в городе Бахмут (Донецкая область). К сожалению, родной город легкоатлетки разрушен Россией и находится в оккупации. С детства живет в Киеве.

После переезда в столицу Украины девушка посещала художественную школу и кружок танцев. В 13-летнем возрасте Юлия начала покорять планку. Уже после нескольких тренировок юная спортсменка победила на своих первых соревнованиях. Тренеры разглядели потенциал и талант в Юлии. После чего легкоатлетка начала тренироваться под руководством и бдительным оком Ирины Пустовойт, с которой работает до сих пор.

Левченко закончила Национальный университет физического воспитания и спорта.

Олимпийское "золото"

В 2014-м году после трех лет тренировок Юлия получила свою первую серьезную награду. Левченко торжествовала в прыжках в высоту на Юношеских Олимпийских играх, которые проходили в китайском городе Нанкин (16-28 августа).

Украинская легкоатлетка победила в квалификации с личным рекордом 1.83 метра. Уже в финальном старте Олимпиады-2014 Левченко взяла планку на высоте 1.89 метра и получила "золото" Юношеской Олимпиады в Китае.

Достижения Юлии Левченко

В 2016-м году Левченко стала бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров в Быдгоще (Польша).

Уже в следующем году в том же польском городе Юлия завоевала "серебро" Юношеского чемпионата Европы, где в 2019-м стала чемпионкой Европы.

Двукратная чемпионка Европы в помещении (2017, 2019).

Серебряный призер чемпионата мира в Лондоне-2017.

Победительница и призер различных соревнований по прыжкам в высоту.

Обратите внимание! Левченко участвовала уже на трех Олимпиадах подряд. В Рио-2016 Юлия не пробилась в финал, показав 19-й результат в квалификации. В 2020-м в Токио украинка в финальных соревнованиях стала 8-й, а в Париже-2024 не пробилась в финал Игр.

Отметим, что в 2017-м Левченко после получения золотой медали Евро стала лучшей молодой легкоатлеткой Европы того года. Для Украины это была первая в истории подобная награда.

Персональным рекордом Левченко является высота 2.02 метра, которую она продемонстрировала в помещении и на стадионе в 2019-м году.

Личная жизнь Юлии Левченко

Украинская легкоатлетка привлекает внимание сообщества не только из-за своей спортивной карьеры, но и из-за своей нежной внешности. Юлия смело могла бы составить достойную конкуренцию топовым моделям мира.

Мужская аудитория легкоатлетики точно положила глаз на украинку, но "украсть" сердце Юлии уже не удастся.

16 июля 2024 года Левченко вышла замуж за многократного чемпиона Украины в беге на средней дистанции Юрия Кищенко. В этот день пара построила еще одну украинскую спортивную семью. Перед официальным бракосочетанием Юлия и Юрий встречались и проверяли свои отношения не один год.

На официальное событие легкоатлетка надела красивое белое платье и предпочла не каблуки, а удобные кроссовки. Сама церемония состоялась в Киеве. Среди приглашенных гостей была ее подруга и прыгунья в высоту Ирина Геращенко, которая недавно впервые стала мамой.

Свадьба Юлии Левченко / Фото из соцсетей невесты и Ирины Геращенко

Рекламные интеграции Юлии Левченко

Если у мужчин уже нет шансов пленить сердце Юлии Левченко, то у рекламодателей есть все шансы на то, чтобы легкоатлетка стала лицом их бренда. В инстаграме спортсменки есть немало фотографий в брендах Red Bull, с которым у нее был контракт до 2021-го года, и Nike, амбассадором которого сейчас является Юлия.

Также спортсменка рекламировала воду, йогурт, часы и прочее. В одном из рекламных постов участие принял ее нынешний муж.

Рекламные интеграции Юлии Левченко / Фото из инстаграма легкоатлетки

Транслирует реалии российской агрессии в Украине

За профилем Юлии в инстаграме следят более 511 тысяч пользователей. Зато Левченко следит за виртуальной жизнью 530 человек. Также в аккаунте легкоатлетки опубликовано немало постов – 1281.

Кроме личной и спортивной жизни Юлия транслирует еще и реалии войны в Украине. Левченко публикует моменты российского террора и обращается к своему иностранному сообществу. Благодаря своей медийности и выступлениям на международных соревнованиях Левченко является одним из лиц Украины в мире, которая рассказывает настоящую правду о войне против России.

В прикрепленных постах у Юлии есть видео последствий недавней атаки по столице Украины. Также в ролике можно увидеть фото, которые ей сбрасывала мама после обстрелов. Легкоатлетка в этот момент была на Бриллиантовой лиге в шведском Стокгольме. Спортсменка призналась, что не почувствовала никакой радости от момента пребывания в Швеции из-за постоянных обстрелов родной страны.

Отметим, что с начала года Левченко трижды финишировала четвертой на соревнованиях. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже Юлия заняла лишь 11-е место. Это было впервые, когда украинка не попала в топ-10 в рамках этапов престижной коммерческой серии.