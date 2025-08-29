Юлия Левченко недавно выступила в финале Бриллиантовой лиги 2025. Спортсменка показала отличный результат, преодолев планку высотой два метра, что стало ее собственным рекордом сезона.

В своем инстаграме украинская легкоатлетка поделилась частичкой с соревнований. Юлия Левченко опубликовала фото из отеля в Цюрихе, где проживала во время выступлений на Бриллиантовой лиге, сообщает 24 канал.

Что опубликовала Левченко?

Украинская легкоатлетка поделилась фото из ванной в одном из отелей Цюриха. Юлия Левченко предстала перед камерой в шортах и спортивном топе, показав идеальную фигуру и очаровательную улыбку.

Кроме того, Левченко в заметке рассказала о женском теле. В частности, Юлия поделилась мыслями о его значении в спорте, а также повседневной жизни.

Юлия Левченко отметила, что тело помогает приспособиться к новым вызовам, справиться с различными нагрузками и в моменты полного истощения найти силы двигаться дальше.

Я благодарна своему телу за каждую тренировку, за дар движения и за его смелость работать на самом пределе возможностей,

– написала Левченко.



Левченко поделилась фото из ванной / Фото из инстаграма атлетки

