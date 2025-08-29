Самая красивая спортсменка Украины поделилась роскошным фото из отеля в Цюрихе
- Юлия Левченко установила собственный рекорд сезона, преодолев планку высотой два метра в финале Бриллиантовой лиги 2025.
- Спортсменка поделилась фото из отеля в Цюрихе, где она проживала во время выступлений.
Юлия Левченко недавно выступила в финале Бриллиантовой лиги 2025. Спортсменка показала отличный результат, преодолев планку высотой два метра, что стало ее собственным рекордом сезона.
В своем инстаграме украинская легкоатлетка поделилась частичкой с соревнований. Юлия Левченко опубликовала фото из отеля в Цюрихе, где проживала во время выступлений на Бриллиантовой лиге, сообщает 24 канал.
Что опубликовала Левченко?
Украинская легкоатлетка поделилась фото из ванной в одном из отелей Цюриха. Юлия Левченко предстала перед камерой в шортах и спортивном топе, показав идеальную фигуру и очаровательную улыбку.
Кроме того, Левченко в заметке рассказала о женском теле. В частности, Юлия поделилась мыслями о его значении в спорте, а также повседневной жизни.
Юлия Левченко отметила, что тело помогает приспособиться к новым вызовам, справиться с различными нагрузками и в моменты полного истощения найти силы двигаться дальше.
Я благодарна своему телу за каждую тренировку, за дар движения и за его смелость работать на самом пределе возможностей,
– написала Левченко.
Ранее сообщали о том, что Юлия Левченко порадовала публику ярким фото с отдыха. Украинская легкоатлетка ослепила поклонников волшебной улыбкой и замечательным образом.