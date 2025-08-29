В своем инстаграме украинская легкоатлетка поделилась частичкой с соревнований. Юлия Левченко опубликовала фото из отеля в Цюрихе, где проживала во время выступлений на Бриллиантовой лиге, сообщает 24 канал.
Что опубликовала Левченко?
Украинская легкоатлетка поделилась фото из ванной в одном из отелей Цюриха. Юлия Левченко предстала перед камерой в шортах и спортивном топе, показав идеальную фигуру и очаровательную улыбку.
Кроме того, Левченко в заметке рассказала о женском теле. В частности, Юлия поделилась мыслями о его значении в спорте, а также повседневной жизни.
Юлия Левченко отметила, что тело помогает приспособиться к новым вызовам, справиться с различными нагрузками и в моменты полного истощения найти силы двигаться дальше.
Я благодарна своему телу за каждую тренировку, за дар движения и за его смелость работать на самом пределе возможностей,
– написала Левченко.
Левченко поделилась фото из ванной / Фото из инстаграма атлетки
Ранее сообщали о том, что Юлия Левченко порадовала публику ярким фото с отдыха. Украинская легкоатлетка ослепила поклонников волшебной улыбкой и замечательным образом.