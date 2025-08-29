У своєму інстаграмі українська легкоатлека поділилася частинкою зі змагань. Юлія Левченко опублікувала фото з готелю у Цюриху, де проживала під час виступів на Діамантовій лізі, повідомляє 24 канал.

Що опублікувала Левченко?

Українська легкоатлетка поділилась фото з ванної в одному з готелів Цюриха. Юлія Левченко постала перед камерою у шортах та спортивному топі, показавши ідеальну фігуру та чарівну посмішку.

Окрім того, Левченко у дописі розповіла про жіноче тіло. Зокрема, Юлія поділилася думками про його значення у спорті, а також повсякденному житті.

Юлія Левченко наголосила, що тіло допомагає пристосуватися до нових викликів, впоратися з різними навантаженнями та у моменти повного виснаження знайти сили рухатись далі.

Я вдячна своєму тілу за кожне тренування, за дар руху та за його сміливість працювати на самій межі можливостей,

– написала Левченко.



Левченко поділилась фото з ванної / Фото з інстаграму атлетки

