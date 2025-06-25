У цьому сезоні Юлія Левченко знову привернула до себе увагу виступами у секторі стрибків у висоту. Українська легкоатлетка 24 червня завоювала "срібло" Континентального туру у чеському Брно, повідомляє 24 Канал.

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Вибухова Юлія Левченко

Уродженка Бахмута опинилась на подіумі серед двох австралійських суперниць – Ніколи Оліслагерс і Елеанор Паттерсон. Левченко вперше за два роки підкорила висоту 1.98 метра. Окрім таких результатів увага до Юлії була прикута завжди, а особливо чоловічої аудиторії.

Спортсменка регулярно ділиться у своєму інстаграмі не лише контентом зі змагань чи тренувань, а й світлинами із життя поза межами спорту.

Зверніть увагу! Юлія Левченко була визнана "Міс олімпійської збірної України" з-поміж трьох десятків українських учасниць, які їздила на Олімпіаду-2016 у Ріо-де-Жанейро.

Юлія перебуває у відмінній фізичній формі, а її фігурі можуть позаздрити сотні інших жінок. Тому не дивно, чому Левченко нерідко стає обличчям рекламних інтеграцій.

Ідеальна фігура Юлії Левченко / Фото з інстаграму легкоатлетки

Світлини у сукнях або купальнику стають справжньою вибухівкою для підписників Юлії. Також Левченко частенько ділиться світлинами із різноманітних фотосесій. На деяких фото фанати можуть переплутати легкоатлетку із якоюсь із топових моделей планети.

Сексуальні світлини Юлії Левченко / Фото з інстаграму легкоатлетки

Відео із зйомки Левченко

Відзначимо, що серце української легкоатлетки вже давно зайняте. У липні 2025-го Юлія вийшла заміж за легкоатлета, який спеціалізується у бігу на середній дистанції, Юрія Кіщенка.