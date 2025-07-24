Экс-возлюбленная Пятова часто освещает жизнь в социальных сетях. В своем инстаграме бывшая жена украинского экс-футболиста опубликовала горячее фото, сообщает 24 канал.

Читайте также Возлюбленная футболиста Динамо засветила грудь на отдыхе на Мальдивах

Как выглядит Юлия Пятова?

Бывшая жена Андрея Пятова поделилась жарким фото, чем порадовала своих поклонников в социальных сетях. Юлия предстала перед камерой в стильном черном бикини.

Видно, что экс-возлюбленная бывшего голкипера Шахтера держит себя в прекрасной форме, занимаясь спортом. Роскошная Юлия Пятова похвасталась перед болельщиками идеальной фигурой.

Пятова показала идеальную фигуру / Скриншот из инстаграма девушки

Напомним, что Андрей и Юлия Пятова развелись в прошлом году. У бывших супругов остались четверо детей: три дочери – Дарья, Милана, Майя, а также сын Лев.

Ранее сообщали о том, что Мэделин Райт поделилась эффектным фото в домашних условиях. Самая сексуальная футболистка мира разорвала социальные сети горячим контентом.