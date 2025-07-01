Бывшая россиянка устроила истерику с угрозами на Уимблдоне-2025 из-за войны в Украине

В Великобритании продолжается престижный турнир Уимблдон-2025. В одном из матчей первого круга Юлия Путинцева встретилась с Амандой Анисимовой.

Путинцева с треском проиграла Анисимовой со счетом 2:0 (0:6, 0:6) по итогам двух сетов. Во время матча казахстанская теннисистка из Москвы не выдержала и устроила истерику, сообщает 24 канал со ссылкой на New York Times.

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Путинцевой напомнили о войне в Украине

Инцидент произошел в первом сете матча между Юлией Путинцевой и Амандой Анисимовой. Казахстанская теннисистка в истерике пожаловалась судьям на одного из болельщиков.

Спортсменка угрожала тем, что не собирается продолжать матч. Если фаната не выведут с трибун.

Выведите его. Я не собираюсь продолжать матч, пока он не уйдет. Эти люди опасны, они сумасшедшие,

– выкрикивала Путинцева.

Позже стало известно, что один из болельщиков напомнил Путинцевой о войне в Украине. Именно это вызвало истерику у казахстанской теннисистки.

К слову. Юлия Путинцева до 2012 года представляла Россию. Сама спортсменка начала заниматься теннисом в московском Спартаке.

Ранее сообщали, что Юлия Путинцева отметилась позорным поведением на турнире WTA 500 в немецком Бад-Гомбурге. Конфликт едва не завершился дракой.