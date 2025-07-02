Путінцева з тріском програла Анісімовій з рахунком 2:0 (0:6, 0:6) за підсумками двох сетів. Під час матчу казахстанська тенісистка з Москви не витримала та влаштувала істерику, повідомляє 24 канал із посиланням на New York Times.

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Путінцевій нагадали про війну в Україні

Інцидент відбувся у першому сеті матчу між Юлією Путінцевою та Амандою Анісімовою. Казахстанська тенісистка в істериці поскаржилась суддям на одного з вболівальників.

Спортсменка погрожувала тим, що не збирається продовжувати матч. Якщо фаната не виведуть з трибун.

Виведіть його. Я не збираюся продовжувати матч, поки він не піде. Ці люди небезпечні, вони божевільні,

– вигукувала Путінцева.

Пізніше стало відомо, що один з вболівальників нагадав Путінцевій про війну в Україні. Саме це спричинило істерику у казахстанської тенісистки.

До слова. Юлія Путінцева до 2012 року представляла Росію. Сама спортсменка почала займатись тенісом у московському Спартаку.

Раніше повідомляли, що Юлія Путінцева відзначилась ганебною поведінкою на турнірі WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. Конфлікт ледве не завершився бійкою.