В стартовом матче на Уимблдоне соперником Даниила Медведева был француз Бенжамен Бонзи, который занимает 64-ю строчку в рейтинге ATP. Теннисисты провели третью очную встречу в рамках тура, пишет 24 Канал.

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Медведев снова оказался в центре скандала

По итогам четырех сетов победу праздновал француз, который второй раз в карьере обыграл соперника из топ-10 рейтинга АТР.

На протяжении поединка Даниил Медведев не мог справиться со своими эмоциями. Посреди поединка его вообще стошнило прямо на корте.

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После поражения россиянин разозлился и чуть не разбил свою ракетку. И действительно, было из-за чего.

Дело в том, что проигрышная серия Медведева на турнирах серии Grand Slam длится уже три матча. На Australian Open россиянин проиграл во втором круге американцу Лернеру Тьену, а Ролан Гаррос Даниил покинул на старте турнира, уступив британцу Кэмерону Норри.

После поражения на Уимблдоне Медведев покинет топ-10 рейтинга ATP.

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