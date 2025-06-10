Сенсационная украинка пополнила список теннисисток-миллионерок

Юлия Стародубцева успешно выступила на Открытом чемпионате Франции, добравшись до третьего круга. Это позволило уроженке Каховки преодолеть отметку в миллион долларов заработанных призовых.

На Ролан Гаррос Юлия Стародубцева заработала более 200 тысяч долларов призовых, выступая в одиночном и парном разрядах. Отныне на счету четвертой ракетки Украины 1,1 миллиона долларов призовых, пишет 24 Канал со ссылкой на Большой теннис Украины.

Читайте также Приближение Свитолиной к топ-10 и рекорд Стародубцевой: рейтинг WTA после Ролан Гаррос-2025

Кто из украинок в списке теннисисток-миллионерок

Таким образом Стародубцева пополнила список теннисных миллионерш, который состоит из 545 спортсменок. Среди них есть 13 представительниц Украины.

Возглавляет рейтинг Элина Свитолина, которая во время карьеры заработала более 26 миллионов долларов. В топ-5 входят также Леся Цуренко, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Полный список украинских теннисисток-миллионеров

1. Элина Свитолина – 26 066 367

2. Леся Цуренко – 6 898 716

3. Марта Костюк – 5 940 988

4. Даяна Ястремская – 5 410 585

5. Ангелина Калинина – 4 321 198

6. Екатерина Бондаренко – 4 321 117

7. Людмила Киченок – 3 128 865

8. Екатерина Байндл – 2 909 288

9. Елена Бондаренко – 2 785 303

10. Надежда Киченок – 1 846 580

11. Ольга Савчук – 1 642 228

12. Юлия Стародубцева - 1 160 878

13. Татьяна Перебийнис – 1 148 734

К слову. Мировой рекорд по сумме призовых принадлежит американке Серене Уильямс, которая заработала почти 95 миллионов долларов.

Ранее мы рассказывали, что первая ракетка Украины Элина Свитолина за выход в четвертьфинал Ролан Гаррос заработала почти 500 тысяч долларов. Для одесситки это был 19-й Открытый чемпионат Франции в карьере.