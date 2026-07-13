Бывшая спортсменка оказалась в центре внимания общественности после того, как объяснила свое решение работать в России во время полномасштабной войны. Впоследствии она удалила этот пост и ограничила доступ к своему профилю, сообщает 24 Канал.

Как отреагировала Журавок на критику?

Экс-биатлонистка сборной Украины Юлия Журавок перевела свою страницу в инстаграме в приватный режим. Отныне просматривать ее публикации могут только пользователи, которых она лично одобрила среди подписчиков.

Такой шаг она сделала после громкого резонанса, который вызвал ее переезд в Россию. Недавно стало известно, что бывшая украинская спортсменка устроилась на работу в российский спортивный клуб, связанный с вооруженными силами страны-агрессора.

До этого Журавок опубликовала большой пост, в котором объяснила причины своего переезда и работы в России, несмотря на полномасштабную войну против Украины. Впоследствии этот пост был удален.

Пост поддержали известные биатлонисты

Публикация Журавок вызвала широкий резонанс не только среди болельщиков, но и в биатлонном сообществе. Под постом появились лайки от ряда действующих и бывших украинских биатлонистов.

Среди них – Валерия Дмитренко, Анна Кривонос, Любовь Кипяченкова, Надежда Белкина, Александр Биланенко-младший, Валентина Семеренко и Виталий Кильчицкий.

Также пост лайкнули бывшие натурализованные биатлонистки сборной Украины Ольга Абрамова и Мария Панфилова, а также представитель тренерского штаба мужской сборной Украины "Б" Сергей Зоц.

Напомним, в федерации биатлона Украины заявили, что решение Журавок относительно дальнейшей профессиональной деятельности является ее личным выбором и не имеет никакого отношения к организации. Спортсменка прекратила выступления за национальную команду в 2022 году.