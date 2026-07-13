Колишня спортсменка опинилася в центрі суспільної уваги після того, як пояснила своє рішення працювати в Росії під час повномасштабної війни. Згодом вона видалила цей допис, а доступ до свого профілю обмежила, передає 24 Канал.

Як відреагувала Журавок на критику?

Ексбіатлоністка збірної України Юлія Журавок перевела свою сторінку в інстаграмі у приватний режим. Відтепер переглядати її публікації можуть лише користувачі, яких вона особисто схвалила серед підписників.

Такий крок вона зробила після гучного резонансу, який викликав її переїзд до Росії. Нещодавно стало відомо, що колишня українська спортсменка працевлаштувалася до російського спортивного клубу, пов’язаного зі збройними силами країни-агресора.

Перед тим Журавок опублікувала великий допис, у якому пояснила причини свого переїзду та роботи в Росії попри повномасштабну війну проти України. Згодом цей допис був видалений.

Допис підтримали відомі біатлоністи

Публікація Журавок викликала широкий резонанс не лише серед уболівальників, а й у біатлонній спільноті. Під дописом з'явилися вподобайки від низки чинних і колишніх українських біатлоністів.

Серед них – Валерія Дмитренко, Анна Кривонос, Любов Кип'яченкова, Надія Бєлкіна, Олександр Біланенко-молодший, Валентина Семеренко та Віталій Кільчицький.

Також допис вподобали колишні натуралізовані біатлоністки збірної України Ольга Абрамова та Марія Панфілова, а ще представник тренерського штабу чоловічої збірної України "Б" Сергій Зоц.

Нагадаємо, у федерації біатлону України заявили, що рішення Журавок щодо подальшої професійної діяльності є її особистим вибором і не має жодного стосунку до організації. Спортсменка припинила виступи за національну команду у 2022 році.