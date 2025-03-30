Легендарный экс-тренер Ливерпуля может вернуться к работе в другом звездном клубе
- Юрген Клопп является кандидатом на пост главного тренера Реала после возможного ухода Карло Анчелотти в конце сезона-2024/2025.
- Руководство Реала считает, что Клопп идеально подходит для клуба из-за его опыта работы с топ-игроками и развития молодежи.
- Клопп не спешит возвращаться к тренерской деятельности, но интерес со стороны Реала, а также сборных Бразилии и США, может повлиять на его решение.
- Клопп тренировал Ливерпуль с 2015 до 2024 года, выиграв Лигу чемпионов и АПЛ.
Бывший тренер Ливерпуля Юрген Клопп может вернуться к работе. Ему планирует сделать предложение другой звездный клуб.
В конце сезона-2024/2025 Реал может покинуть главный тренер Карло Анчелотти. "Сливочные" активно ищут возможные варианты замены тренера.
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Клопп может возглавить Реал
Юрген Клопп является одним из главных кандидатов на замену итальянского специалиста в "Королевском клубе", пишет 24 канал со ссылкой на TBR Football.
Руководство Реала считает, что немецкий специалист идеально впишется в работу клуба, ведь он имеет опыт работы с топ-игроками и умеет развивать молодежь, что сейчас критически важно для команды.
Однако сам Клопп пока не спешит возвращаться к тренерской деятельности. Однако давление со стороны Реала, а также интерес национальных сборных Бразилии и США могут заставить его изменить свое мнение.
Напомним, что Юрген Клопп возглавлял Ливерпуль с 2015 до 2024 года. Вместе с клубом он выигрывал Лигу чемпионов и АПЛ.