Похоже, Юрген Клопп наконец-то вернется к тренерской деятельности. После ухода из "Ливерпуля" победитель АПЛ и Лиги чемпионов в течение двух лет занимался развитием футбольного проекта Red Bull, напоминает 24 Канал.

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Что известно о назначении Клоппа в сборную Германии?

Фабрицио Романо своей фирменной фразой "here we go" анонсировал, что Клопп дал согласие возглавить "Бундестим", и сейчас идет согласование его долгосрочного контракта.

Открытым остается вопрос о том, кто заменит Клоппа во главе RB Group. Руководство австрийской компании хотело бы видеть преемником Юргена Оливера Гласнера, но тот уже согласился на предложение работать главным тренером английского "Ноттингем Форест".

Когда Клопп дебютирует в сборной Германии?

Осенью немцы, как и другие европейские сборные, будут играть в групповом этапе Лиги Наций. По результатам жеребьевки они попали в группу А2, где их соперниками станут Нидерланды, Сербия и Греция.

Дебютировать Клопп будет именно с Нидерландами 24 сентября на выезде в Амстердаме.

Какие достижения у Юргена Клоппа?

Клопп никогда не работал со сборными, но на клубном уровне зарекомендовал себя как один из лучших тренеров Европы.

Вместе с дортмундской "Боруссией" он дважды выигрывал Бундеслигу, а с английским "Ливерпулем" завоевал все возможные трофеи, кроме Лиги Европы, включая победу в Лиге чемпионов, АПЛ, Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.