Схоже, нарешті до тренерської діяльності повернеться Юрген Клопп. Після відходу з Ліверпуля переможець АПЛ і Ліги чемпіонів упродовж двох років займався розвитком футбольного проєкту Red Bull, нагадує 24 Канал.

Дивіться також "Я стікаю кров'ю": тренер Парагваю зробив зізнання після вильоту від Франції на ЧС-2026

Що відомо про призначення Клоппа у збірну Німеччини?

Фабріціо Романо фірмовою фразою "here we go" анонсував, що Клопп дав згоду на те, щоб очолити Бундестім, і тепер відбувається узгодження його довготривалого контракту.

Відкритим залишається питання щодо того, хто замінить Клоппа на чолі RB Group. Боси австрійської компанії хотіли б бачити наступником Юргена Олівера Гласнера, але той вже погодився на пропозицію працювати головним тренером англійського Ноттінгем Форест.

Коли Клопп дебютує у збірній Німеччини?

Восени німці, як і інші європейські збірні, гратимуть груповий етап Ліги Націй. За жеребом вони потрапили у групу А2, де їхніми суперниками стануть Нідерланди, Сербія та Греція.

Дебютувати Клопп буде саме з Нідерландами 24 вересня на виїзді в Амстердамі.

Які досягнення має Юрген Клопп?

Клопп ніколи не працював зі збірними, але на клубному рівні зарекомендував себе як один з найкращих наставників Європи.

Разом з дортмундською Боруссією він двічі вигравав Бундеслігу, а з англійським Ліверпулем здобув усі можливі трофеї, окрім Ліги Європи, включно з перемогою у Лізі чемпіонів, АПЛ, Суперкубку Європи та на клубному чемпіонаті світу.