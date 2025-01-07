Легендарный экс-тренер Ливерпуля Юрген Клопп посетит Украину в феврале: какова цель приезда немца
Немецкий наставник прибудет в Киев по приглашению от УАФ. Клопп проведет тренинг с наставниками для повышения их квалификации.
Украинская ассоциация футбола пытается привлекать иностранных специалистов для повышения квалификации тренеров. В прошлом году нашу страну посетил действующий тренер сборной Австрии Ральф Рангник.
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Легенда Ливерпуля в Украине
В феврале этого года УАФ готовит очередной мастер-класс со звездой тренерского цеха. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Динамоманія, в следующем месяце в Киев прибудет Юрген Клопп.
59-летний немец проведет обучение для украинских тренеров. Оно будет состоять из теоретической части, а также мастер-класса по работе на футбольном поле.
Отметим, что Клопп поставил свою тренерскую карьеру на паузу после ухода из Ливерпуля прошлым летом. Ныне немец является глобальным руководителем футбола в компании "Ред Булл", которой принадлежат такие команды как Зальцбург, Лейпциг, Нью-Йорк Ред Буллз и другие.
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Специалист успел сделать себе имя успешной работой в Майнце, дортмундской Боруссии и Ливерпуле. "Шмелей" Юрген дважды делал чемпионами Германии и выходил с ними в финал Лиги чемпионов.
В английском клубе успехи Клоппа были куда круче. Вместе с мерсисайдцами немец трижды выходил в финал Лиги чемпионов, один раз триумфовав в нем. Также Юрген приводил Ливерпуль к чемпионству и еще шести трофеям.