"Не задумываясь, приглашу его тренировать Динамо": Игорь Суркис назвал тренера мечты

Киевское Динамо в этом сезоне не впечатляет результатами, из-за чего еще до зимней павзы в чемпионате попрощалось с Александром Шовковским и сделало Игоря Костюка наставником первой команды. Однако президенту клуба Игорю Суркису вспомнили слова о любимом коуче из-за рубежа.

Известного наставника владелец киевлян готов был бы пригласить на тренерскую скамью без лишних раздумий. Суркис восхищается его прямотой и соблюдением обещаний, как понятно из отрывка интервью, обнародовано в тик-токе.

Кого Суркис хотел бы пригласить тренером Динамо?

Во время общения с известным журналистом Виктором Вацко Игорь Суркис заявил, что ему очень нравится бывший наставник Ливерпуля и дортмундской Боруссии Юрген Клопп, который сейчас работает в системе футбольных клубов Red Bull.

Президент Динамо признал, что, если бы имел такую возможность, то даже не задумывался, приглашать ли немца возглавлять киевскую команду.

Человек когда-то пришел и сказал, что не ждите от меня чемпионство в первый или второй сезон. Он сказал, что за три года построит команду. Мне этот тренер очень нравится своей харизмой и поведением,

– восторженно рассказал Суркис.

Как дела у Динамо с новым тренером Игорем Костюком?