"Не задумываясь, приглашу его тренировать Динамо": Игорь Суркис назвал тренера мечты
- Игорь Суркис, президент киевского Динамо, выразил желание пригласить Юргена Клоппа на должность тренера команды.
- Под руководством Игоря Костюка Динамо выиграло все матчи в 2026 году, включая ключевые в УПЛ и Кубке Украины.
Киевское Динамо в этом сезоне не впечатляет результатами, из-за чего еще до зимней павзы в чемпионате попрощалось с Александром Шовковским и сделало Игоря Костюка наставником первой команды. Однако президенту клуба Игорю Суркису вспомнили слова о любимом коуче из-за рубежа.
Известного наставника владелец киевлян готов был бы пригласить на тренерскую скамью без лишних раздумий. Суркис восхищается его прямотой и соблюдением обещаний, как понятно из отрывка интервью, обнародовано в тик-токе.
Кого Суркис хотел бы пригласить тренером Динамо?
Во время общения с известным журналистом Виктором Вацко Игорь Суркис заявил, что ему очень нравится бывший наставник Ливерпуля и дортмундской Боруссии Юрген Клопп, который сейчас работает в системе футбольных клубов Red Bull.
Президент Динамо признал, что, если бы имел такую возможность, то даже не задумывался, приглашать ли немца возглавлять киевскую команду.
Человек когда-то пришел и сказал, что не ждите от меня чемпионство в первый или второй сезон. Он сказал, что за три года построит команду. Мне этот тренер очень нравится своей харизмой и поведением,
– восторженно рассказал Суркис.
Как дела у Динамо с новым тренером Игорем Костюком?
- Киевляне пока блестяще проводят 2026 год: они выиграли все матчи в чемпионате и Кубке Украины, включая ключевой противостоянием с житомирским Полесьем.
- Победная серия Динамо в УПЛ составляет уже 5 матчей.
- Матвей Пономаренко раскрылся под руководством Костюка: молодой нападающий Динамо отметился двумя дублями подряд в матчах УПЛ и заставил серьезно говорить о себе как о претенденте на попадание в сборную Украины.
- Сейчас Динамо идет на 4-м месте в чемпионате Украины, уступая Шахтеру 9 очками. Киевляне уже стали первыми полуфиналистами Кубка Украины.