Відомого наставника власник киян готовий був би запросити на тренеську лаву без зайвих роздумів. Суркіс захоплюється його прямотою і дотриманням обіцянок, як зрозуміло з уривку інтерв'ю, оприлюднено в тік-тоці.
Кого Суркіс хотів би запросити тренером Динамо?
Під час спілкування з відомим журналістом Віктором Вацком Ігор Суркіс заявив, що йому дуже подобається колишній наставник Ліверпуля та дортмундської Боруссії Юрген Клопп, який зараз працює у системі футбольних клубів Red Bull.
Президент Динамо визнав, що, якби мав таку можливість, то навіть не задумувався, чи запрошувати німця очолювати київську команду.
Людина колись прийшла і сказала, що не чекайте від мене чемпіонство у перший або другий сезон. Він сказав, що за три роки побудує команду. Мені цей тренер дуже подобається своєю харизмою та поведінкою,
– захоплено розповів Суркіс.
Як справи у Динамо з новим тренером Ігорем Костюком?
- Кияни поки блискуче проводять 2026 рік: вони виграли усі матчі у чемпіонаті та Кубку України, включно з ключовим протистоянням із житомирським Поліссям.
- Переможна серія Динамо в УПЛ складає вже 5 матчів.
- Матвій Пономаренко розкрився під орудою Костюка: молодий нападник Динамо відзначився двома дублями поспіль у матчах УПЛ і змусив серйозно говорити про себе як про претендента на потрапляння у збірну України.
- Наразі Динамо йде на 4-ому місці в чемпіонаті України, поступаючись Шахтарю 9 очками. Кияни вже стали першими півфіналістами Кубка України.