Известный футболист уснул на трибунах ЧМ-2026 прямо за спиной Инфантино

Курьезный инцидент произошел 22 июня во время матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Саудовской Аравии. Бывшая звезда французского футбола, чемпион мира и Европы Юрий Джоркаефф оказался в центре внимания болельщиков и СМИ, но не из-за своих комментариев, а из-за крепкого сна.

В начале второго тайма телекамеры запечатлели 58-летнего француза, заснувшего на VIP-трибунах стадиона. Забавности ситуации добавило то, что прямо перед спящей легендой сидел президент ФИФА Джанни Инфантино, пишет 24 Канал.

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Что произошло во время матча Испания – Саудовская Аравия?

На момент конфуза прошло чуть больше 50 минут игры. Сборная Испании полностью доминировала на поле и обеспечила себе уверенное преимущество над Саудовской Аравией в рамках группы H. Похоже, слишком односторонний и предсказуемый характер поединка утомлил именитого гостя, и он просто не смог удержаться от сна во время игры.

Han cazado a Youri Djorkaeff dormido en mitad del partido de España pic.twitter.com/biSZ7j3GcK — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) June 21, 2026

Кто забивал в матче Испания – Саудовская Аравия?

Испания полностью контролировала игру и фактически решила исход матча ещё в первом тайме, забив три гола за первые 25 минут. Счёт открыл 18-летний вингер Ламин Ямал, для которого это стал дебютный гол на чемпионатах мира. Преимущество удвоил Микель Оярсабаль после розыгрыша углового, а впоследствии он же оформил дубль.

В начале второй половины встречи окончательный счет сформировался после автогола защитника Саудовской Аравии Хассана Тамбакти. В конце матча, уже в добавленное время, Ферран Торрес забил пятый гол, однако он был отменен из-за офсайда после просмотра VAR.

В решающем третьем туре 27 июня Испания встретится с Уругваем, а Саудовская Аравия сыграет против Кабо-Верде.