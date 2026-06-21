После неоднозначного матча в первом туре "Фурия Роха" продемонстрировала свой истинный потенциал. Саудовская Аравия не смогла справиться с темпом испанцев и сдалась ещё до перерыва, сообщает "24 Канал".

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Испания – Саудовская Аравия 4:0

Голы: Ямаль, 10, Оярсабаль, 21, 24, Тамбакти, 49 (автогол)

Испанцы с первых секунд захватили инициативу и буквально зажали соперника на его половине поля. Активными действиями отличались Ламин Ямаль и Дани Ольмо, которые постоянно находили свободные зоны и создавали опасность у ворот саудовцев.

Преимущество быстро материализовалось в гол. На 10-й минуте Микель Оярсабаль выполнил острый прострел вдоль ворот, а Ямаль на дальней штанге без проблем переправил мяч в сетку.

Гол Ямаля в матче Испания – Саудовская Аравия: смотрите видео от Megogo

После этого настал черед самого Оярсабаля. Нападающий воспользовался суматохой в штрафной площади Саудовской Аравии и удвоил преимущество своей команды. Вскоре он оформил дубль, замкнув точную передачу Дани Ольмо.

Испания могла завершить первый тайм с ещё более крупным счётом, ведь оборона соперника раз за разом допускала грубые ошибки.

Де ла Фуэнте освежил состав, а разгром стал неизбежным

После перерыва наставник испанцев Луис де ла Фуэнте решил пощадить лидеров и произвел ряд замен. Поле покинули Ямаль и Оярсабаль, а шанс получили Ереми Пино и Ферран Торрес.

Впрочем, даже после ротации картина игры не изменилась. Испания продолжила доминировать, а в начале второго тайма забила четвёртый гол, фактически поставив точку в поединке. После удара Кукурельи автоголом отличился Тамбакти.

Автогол Тамбакти в матче Испания – Саудовская Аравия: смотрите видео от Megogo

Уже более спокойная вторая половина в исполнении "Фурии Рохи" завершилась ещё одним голом Феррана Торреса, правда, с офсайда, однако итоговый счёт 4:0 и без этого стал одной из самых убедительных побед турнира. Благодаря этому успеху Испания не только набрала важные очки, но и частично реабилитировалась перед своими болельщиками за нулевую ничью с Кабо-Верде. Впереди испанцев ждет заключительный матч в этой группе – против Уругвая.