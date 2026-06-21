Після неоднозначної гри у першому турі "Фурія Роха" продемонструвала свій справжній потенціал. Саудівська Аравія не змогла впоратися з темпом іспанців та капітулювала ще до перерви, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Назвали найгарнішого гравця ЧС-2026

Іспанія – Саудівська Аравія 4:0

Голи: Ямаль, 10, Оярсабаль, 21, 24, Тамбакті, 49 (Автогол)

Іспанці з перших секунд захопили ініціативу та буквально затиснули суперника на його половині поля. Активними діями відзначалися Ламін Ямаль і Дані Ольмо, які постійно знаходили вільні зони та створювали небезпеку біля воріт саудитів.

Перевага швидко матеріалізувалася у гол. На 10-й хвилині Мікель Оярсабаль виконав гострий простріл уздовж воріт, а Ямаль на дальній стійці без проблем переправив м'яч у сітку.

Гол Ямаля у матчі Іспанія – Саудівська Аравія: дивіться відео від Megogo

Після цього настав час самого Оярсабаля. Форвард скористався метушнею у штрафному майданчику Саудівської Аравії та подвоїв перевагу своєї команди. Незабаром він оформив дубль, замкнувши точну передачу Дані Ольмо.

Іспанія могла завершити перший тайм із ще більшим рахунком, адже оборона суперника раз за разом припускалася грубих помилок.

Де ла Фуенте освіжив склад, а розгром став неминучим

Після перерви наставник іспанців Луїс де ла Фуенте вирішив поберегти лідерів і провів низку замін. Поле залишили Ямаль та Оярсабаль, натомість шанс отримали Єремі Піно і Ферран Торрес.

Втім, навіть після ротації малюнок гри не змінився. Іспанія продовжила домінувати, а на початку другого тайму забила четвертий м'яч, фактично поставивши крапку в поєдинку. Після удару Кукурельї голом у власні ворота відзначився Тамбакті.

Автогол Тамбакті у матчі Іспанія – Саудівська Аравія: дивіться відео від Megogo

Вже більш спокійна друга половина у виконанні "Фурії Рохи" завершилася ще голом у виконанні Феррана Торреса, щоправда з офсайду, однак підсумковий рахунок 4:0 і без цього став однією з найпереконливіших перемог турніру. Завдяки цьому успіху Іспанія не лише набрала важливі очки, а й частково реабілітувалася перед своїми фанатами за нульову нічию з Кабо-Верде. Попереду на іспанців чекає завершальний матч у цій групі – проти Уругваю.