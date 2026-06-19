Світова футбольна першість – це не лише запекла боротьба за головний трофей планети, а й величезна увага до іміджу самих спортсменів. Поки вболівальники рахують забиті голи та результативні передачі, RMC Sport за допомогою ШІ з'ясував, хто з гравців має найбільш гармонійні та симетричні риси обличчя.

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Хто увійшов до трійки найгарніших гравців ЧС-2026?

Для аналізу комп'ютерні алгоритми використали принцип "золотого перетину", який з давніх-давен вважається еталоном ідеального балансу. Нейромережа детально вивчила фотографії 150 найпопулярніших футболістів Мундіалю-2026, оцінюючи гармонію їхнього обличчя у відсотковому співвідношенні.

Найвищу оцінку отримав півзахисник національної збірної Аргентини Родріго Де Пауль, чий показник склав 74,18%, що й дозволило йому офіційно очолити рейтинг найкрасивіших. Буквально на п'яти лідеру наступає зірковий нападник збірної Німеччини Кай Гаверц – його обличчя відповідає математичним канонам краси на 74,10%. Трійку лідерів замкнув талановитий вінгер збірної Англії Ноні Мадуеке з результатом 73,29%.

Одразу за топ-трійкою у рейтингу розташувалися інші футбольні знаменитості, чиї показники розділили соті долі відсотка:

лідер збірної Єгипту Мохамед Салах (73,27%);

юний бразильський форвард Ендрік (73,25%);

капітан збірної Південної Кореї Сон Хин Мін (73,24%).

Чому Кріштіану Роналду опинився наприкінці п'ятої десятки?

Справжньою несподіванкою для багатьох шанувальників футболу стали результати капітана збірної Португалії Кріштіану Роналду. Визнаний секс-символ світового спорту та людина, яка приділяє колосальну увагу своїй зовнішності, посів у списку штучного інтелекту лише 45-те місце.

Роналду є одним із тих футболістів, які найбільш прискіпливо та уважно ставляться до власного іміджу. Проте його 45-та позиція чітко демонструє, наскільки специфічним є правило "золотого перетину",

– зазначили автори дослідження.

Представники компанії, яка проводила аналіз, пояснили, що ця система вимірює виключно сухі математичні пропорції та симетрію обличчя. Вона абсолютно не враховує особистий стиль, харизму, чарівність чи загальну популярність людини у світі.