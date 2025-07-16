Был бойцом "Азова": на войне погиб 21-летний украинский боксер Юрий Егоров

После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие спортсмены взяли оружие в руки, чтобы на защитить родную страну от оккупантов. К сожалению, немало из них вернулись с поля боя на щите.

Очередная печальная весть с фронта всколыхнула украинское спортивное сообщество. В боях с российскими захватчиками погиб Юрий Егоров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию бокса Украины.

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Что известно о погибшем защитнике Украины?

Сердце боксера остановилось 11 июля 2025 года. Павший воин был бойцом разведки бригады "Азов" Национальной гвардии Украины.

После начала полномасштабной войны Юрий Егоров добровольно стал в ряды Сил обороны Украины. Его характеризовали как настоящего патриота и человека чести.

В гражданской жизни он был боксером. Выступал в составе сборной Житомирской области и за БК "Стелс", тренировался под руководством Виталия Мельника.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным, друзьям и близким защитника Украины. Вечная память Юрию Егорову...

Напомним, что в апреле россияне на фронте убили мастера спорта Украины по ушу Суонг Артема Тхеа. Ему было всего 28 лет.