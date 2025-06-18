Российские террористы уже четвертый год ведут полномасштабную войну против Украины. Об очередной печальной новости сообщает 24 Канал со ссылкой на ФЛАУ.

По теме Известные украинские спортсмены на войне: что известно о чемпионах, которые стали защитниками

Смерть легкоатлета

Немало гражданских, в том числе и спортсменов, вынуждены были пойти на фронт и защищать Родину. К сожалению, не все они возвращаются домой со щитом.

Очередной потери на войне понесла украинская легкая атлетика. Во время боев за независимость Украины погиб Виталий Рымарук, который специализировался в метании диска.

Парень умер в возрасте 26 лет. Виталий был чемпионом Украины среди молодежи и призером соревнований юниорского уровня. Еще в 2023 году он тренировался и соревновался, но позже вступил в ряды ВСУ в спецподразделение "Омега".

Читайте также На фронте получил ранение участник четырех Олимпиад Игорь Червинский

В итоге его жизнь забрали оккупанты. У Рымарука осталась жена и маленькая дочь. Федерация легкой атлетики призывает обращать внимание мира на очередные преступления России.

Ранее сообщалось, что россияне на фронте убили титулованного спортсмена Суонг Артема Тхеа. Он был мастером спорта Украины международного класса по ушу.