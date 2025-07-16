Чергова сумна звістка з фронту сколихнула українську спортивну спільноту. У боях з російськими загарбниками загинув Юрій Єгоров, повідомляє 24 Канал із посиланням на Федерацію боксу України.

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Що відомо про загиблого захисника України?

Серце боксера зупинилося 11 липня 2025 року. Полеглий воїн був бійцем розвідки бригади "Азов" Національної гвардії України.

Після початку повномасштабної війни Юрій Єгоров добровільно став до лав Сил оборони України. Його характеризували як справжнього патріота та людини честі.

У цивільному житті він був боксером. Виступав у складі збірної Житомирської області та за БК "Стелс", тренувався під керівництвом Віталія Мельника.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, друзям та близьким захисника України. Вічна пам'ять Юрію Єгорову…

Нагадаємо, що у квітні росіяни на фронті вбили майстра спорту України з ушу Суонг Артема Тхеа. Йому було лише 28 років.