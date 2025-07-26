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Sport News 24 Другие виды спорта Украинец Юрий Ковальчук завоевал историческое "золото" на ЧЕ-2025 по современному пятиборью
26 июля, 17:32
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Украинец Юрий Ковальчук завоевал историческое "золото" на ЧЕ-2025 по современному пятиборью

Сергей Шаховец
Основні тези
  • Юрий Ковальчук завоевал "золото" на ЧЕ-2025 по современному пятиборью по новым правилам, набрав 1588 баллов.
  • Украина второй раз подряд стала чемпионом Европы по современному пятиборью, после победы Александра Товкая в 2024 году.
  • Соревнования впервые включали полосу препятствий вместо конкура.

В Мадриде продолжается чемпионат Европы-2025 по современному пятиборью, который впервые проходит по новым правилам. Чемпионом континента в одиночных соревнованиях стал украинец Юрий Ковальчук.

В этом году впервые соревнования по современному пятиборью на чемпионате Европы проходят по новым правилам. Вместо конкура в программу включили полосу препятствий, пишет 24 Канал.

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Историческая победа Украины на Евро по современному пятиборью

В пятницу, 25 июля, в Мадриде состоялся финал Евро-2025 по современному пятиборью в одиночных соревнованиях мужчин. В решающую стадию отобрались двое украинцев – Юрий Ковальчук и Даниил Сыч, для которого это был дебют на континентальном первенстве.

В раунде фехтования Ковальчук набрал максимальные 250 очков. А в соревнованиях по лазер-рану Юрий сумел вырвать заветное "золото" первенства.

Суммарно украинский чемпион набрал 1588 баллов и опередил венгра Колесара Михали на шесть очков. Третьим на подиум попал представитель Франции Жан-Батист Мурсия. Даниил Сыч завершил соревнования пятым.

ЧЕ-2025 по современному пятиборью. Одиночные соревнования, мужчины (финал)

  • 1. Юрий Ковальчук (Украина) – 1588 очков
  • 2. Колесар Михали (Венгрия) – 1582
  • 3. Жан-Батист Мурсия (Франция) – 1577

...

  • 5. Даниил Сыч (Украина) – 1566

Отметим, что Украина второй раз подряд становится чемпионом Европы по современному пятиборью. В 2024 году "золото" завоевал Александр Товкай. Тогда соревнования еще проходили по старой программе с конкуром.

Все украинские чемпионы Европы по современному пятиборью

  • 2008 год. Виктория Терещук (женские одиночные соревнования)
  • 2013 год. Виктория Терещук, Павел Тимощенко (микст эстафета)
  • 2014 год. Виктория Терещук, Анастасия Спас (женская эстафета)
  • 2015 год. Юрий Федечко, Дмитрий Кирпулянский (мужская эстафета)
  • 2024 год. Александр Товкай (мужские одиночные соревнования)
  • 2025 год. Юрий Ковальчук (мужские одиночные соревнования)

Ранее мы рассказывали, что украинка Таисия Онофрийчук выиграла общий зачет личного многоборья Кубка мира, несмотря на полученную травму.