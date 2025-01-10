В начале января УАФ провела заседание Комитета национальных сборных. На нем было принято несколько важных кадровых решений, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт УАФ.

По теме Сборная Украины U-21 получила соперников на Евро-2025: результаты жеребьевки

Мороз – на выход

Среди прочего УАФ приняла решение о прекращении сотрудничества с тренером юношеских сборных Украины Юрием Морозом. У наставника закончился контракт с заслуженным коучем и его продлевать не стали.

Председатель комитета национальных сборных Сергей Ребров представил свой список на вакантные должности наставников команду U-15, U-16 и U-17. С ними проведут переговоры, после чего объявят о назначении.

Мороз работал с юношескими сборными Украины с 00-х годов. В 2009-м он был ассистентом Юрия Калитвинцева в команде U-19, вместе с которой стал чемпионом Европы на домашнем юношеском Евро.

Читайте также В Украине пройдет первый футбольный турнир для людей с ампутациями: когда и где он состоится

Позже Юрий руководил различными командами от U-15 до U-19, а также был ассистентом в молодежной сборной при Павле Яковенко. Последним его местом работы в УАФ были команды U-17.

В 2024 году он вывел команду на Евро, где она выступила не слишком удачно – одна победа и два поражения в группе. Также в прошлом году он вывел новую команду U-17 в элит-раунд отбора к следующему ЧЕ.