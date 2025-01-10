На початку січня УАФ провела засідання Комітету національних збірних. На ньому було ухвалено декілька важливих кадрових рішень, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт УАФ.

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Мороз – на вихід

Серед іншого УАФ ухвалила рішення про припинення співпраці із тренером юнацьких збірних України Юрієм Морозом. У наставника закінчився контракт із заслуженим коучем і його продовжувати не стали.

Голова комітету національних збірних Сергій Ребров представив свій список на вакантні посади наставників команду U-15, U-16 та U-17. Із ними проведуть перемовини, після чого оголосять про призначення.

Мороз працював з юнацькими збірними України з 00-х років. У 2009-му він був асистентом Юрія Калітвінцева у команді U-19, разом з якою став чемпіоном Європи на домашньому юнацькому Євро.

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Пізніше Юрій керував різними командами від U-15 до U-19, а також був асистентом у молодіжній збірній за Павла Яковенка. Останнім його місцем роботи в УАФ були команди U-17.

У 2024 році він вивів команду на Євро, де вона виступила не надто вдало – одна перемога та дві поразки в групі. Також минулого року він вивів нову команду U-17 до еліт-раунду відбору до наступного ЧЄ.