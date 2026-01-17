Вернидуб оправдал сотрудничество своего нового клуба с россиянами: что сказал тренер

Недавно Юрий Вернидуб возглавил азербайджанский Нефтчи. Впоследствии новый клуб украинского тренера подписал соглашение о сотрудничестве с московским Локомотивом.

Вернидуб прокомментировал информацию относительно соглашения между азербайджанским клубом и представителями враждебной страны. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

Что сказал Вернидуб о сотрудничестве Нефтчи и Локомотива?

Специалист заявил, что СМИ притянули информацию о сотрудничестве Нефтчи с Локомотивом за уши. По словам Вернидуба, медиа подали это так, будто он лично будет ездить в Москву.

Тренер заметил, что это договор касается только детских академий. Также он подчеркнул, что это право клуба и не ему решать это.

У нас в первой команде нет и не может быть ни одного россиянина. И в молодежных командах выступают только азербайджанцы. Здесь я общаюсь на украинском языке, и мои слова до футболистов или до собеседника доносит переводчик,

– сказал специалист.

Отметим, что по информации azerisport.com меморандум, который подписали Нефтчи и Локомотив предусматривает обмен опытом юных футболистов, участие в международных турнирах и образовательные программы.

Кроме того, в соглашение входит стажировка тренеров, а также развитие детского-юношеского футбола и культурное взаимодействие между странами.

Что известно о Вернидубе?