Вернидуб прокомментировал информацию относительно соглашения между азербайджанским клубом и представителями враждебной страны. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.
Что сказал Вернидуб о сотрудничестве Нефтчи и Локомотива?
Специалист заявил, что СМИ притянули информацию о сотрудничестве Нефтчи с Локомотивом за уши. По словам Вернидуба, медиа подали это так, будто он лично будет ездить в Москву.
Тренер заметил, что это договор касается только детских академий. Также он подчеркнул, что это право клуба и не ему решать это.
У нас в первой команде нет и не может быть ни одного россиянина. И в молодежных командах выступают только азербайджанцы. Здесь я общаюсь на украинском языке, и мои слова до футболистов или до собеседника доносит переводчик,
– сказал специалист.
Отметим, что по информации azerisport.com меморандум, который подписали Нефтчи и Локомотив предусматривает обмен опытом юных футболистов, участие в международных турнирах и образовательные программы.
Кроме того, в соглашение входит стажировка тренеров, а также развитие детского-юношеского футбола и культурное взаимодействие между странами.
Что известно о Вернидубе?
Последним местом работы Вернидуба был криворылый Кривбасс, который он покинул летом 2025 года.
Также он работал в луганской Заре, белорусском Шахтере из Солигорска, а также в молдавском Шерифе.
В 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину Вернидуб вернулся на Родину и вступил в ряды Вооруженных сил, став на защиту родной страны. Позже он продолжил тренерскую карьеру.