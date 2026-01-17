Вернидуб прокоментував інформацію стосовно угоди між азербайджанським клубом та представниками ворожої країни. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.ua.

Що сказав Вернидуб про співпрацю Нефтчі та Локомотива?

Спеціаліст заявив, що ЗМІ притягнули інформацію щодо співпраці Нефтчі з Локомотивом за вуха. За словами Вернидуба, медіа подали це так, ніби він особисто буде їздити до Москви.

Тренер зауважив, що це договір стосується лише дитячих академій. Також він підкреслив, що це право клуба і не йому вирішувати це.

У нас у першій команді немає і не може бути жодного росіянина. І в молодіжних командах виступають тільки азербайджанці. Тут я спілкуюся українською мовою, і мої слова до футболістів або до співрозмовника доносить перекладач,

– сказав фахівець.

Зазначимо, що за інформацією azerisport.com меморандум, який підписали Нефтчі та Локомотив передбачає обмін досвідом юних футболістів, участь у міжнародних турнірах та освітні програми.

Окрім того, в угоду входить стажування тренерів, а також розвиток дитячого-юнацького футболу та культурну взаємодію між країнами.

Що відомо про Вернидуба?