"Смешно, когда мнение меняют за 10 дней": Юрий Вирт прокомментировал лимит на легионеров в УПЛ

Украинская Премьер-лига одобрила сокращение обязательной квоты на количество украинских футболистов на поле до трех, но 12 клубов уже сейчас требуют отменить эти изменения. Ситуацию с лимитом на легионеров прокомментировал известный украинский тренер Юрий Вирт.

В интервью 24 Канала бывший тренер "Вереса", "Руха" и тернопольской "Нивы" высказал свое мнение о новом регламенте УПЛ, позитивных изменениях для украинцев за рубежом и клубных раздорах в украинском футболе.

Изменения в лимите легионеров – плюс или минус?

Как вы восприняли новости о новом лимите? Теперь на поле должны находиться как минимум три украинца. Зато наши игроки теперь не будут считаться легионерами в Евросоюзе.

Это правильное решение со стороны руководителей клубов в те времена, в которые мы живем. Мы видим, что действительно сейчас наблюдается нехватка качественных футболистов, много молодежи уехало за границу. Думаю, это правильное решение – уменьшить квоту с четырех до трех украинцев. К нам смогут приезжать качественные легионеры и усиливать украинский чемпионат.

А с точки зрения игроков, как вы оцениваете эти изменения?

Таковы реалии. Мы же видим, что сегодня действительно не хватает качественных футболистов. Уровень чемпионата снизился и продолжает падать. Поэтому, я думаю, что чем больше качественных легионеров приедет – тем сильнее станут наши команды и тем выше поднимется уровень.

Украинские игроки также будут лучше прогрессировать только рядом с качественными легионерами. Для них это будет стимулом попадать в основной состав. Поэтому не считаю это проблемой для наших игроков.

Станет ли украинцам легче играть за рубежом?

Украинцы теперь не будут считаться легионерами в странах Евросоюза. Как вы думаете, это облегчает им поиск работы?

Однозначно. Украинец сейчас может уехать в любую страну Европы и не быть там легионером. Это большой плюс, что европейцы сделали этот шаг. Можем только поблагодарить тех, кто принял для нас такое решение. Я уверен, что будут обращать внимание на украинский рынок именно потому, что наши игроки не будут легионерами.

Почему клубы передумали через две недели?

Сейчас сложилась ситуация, когда клубы хотят вернуть прежний лимит, хотя две недели назад единогласно проголосовали за новый. Как вы оцениваете эту ситуацию?

Для меня это смешно. Как такое возможно? Где стабильность? Сразу возникает вопрос, почему-то за две недели ситуация кардинально меняется. Наверное, это кому-то выгодно. Для меня очень странно, что клубы меняют свою точку зрения за 10 дней. А через месяц снова будем собираться и говорить, что какие-то решения уже не нравятся? Должна быть стабильность.

Если вы приняли это решение, доиграйте с ним этот год, посмотрите, как оно работает. И только потом можно будет проанализировать, было ли это полезно для украинских футболистов и чемпионата. А так менять решение каждый месяц… Это будет бардак в украинском футболе.

Ведь это решение об изменении количества легионеров как-то готовилось. Клубы и ассоциация прорабатывали его не один месяц. Я так понимаю, здесь сыграла роль позиция владельца или президента клуба, которому до этого не донесли информацию.

Я не понимаю, как менеджеры могут принимать решения и не согласовывать их с президентами клубов. Они же знают перечень вопросов, которые нужно обсудить. Если ты голосуешь, это голос клуба, а не твой личный. Не может быть так, что ты голосуешь за одно, а президент это решение ветирует. Это абсурд. Все должно согласовываться с президентами.

Как ситуация с лимитом влияет на подготовку к сезону?

Как клубам жить в таких реалиях? Чемпионат стартует через три недели, а они не знают, какие будут правила и как формировать состав.

Я действительно не могу понять, кому эта идея пришла в голову. Почему они кардинально меняют свою позицию? Было бы интересно услышать их позицию и аргументацию.

Наверное, этого хотят клубы, в которых много украинцев. Но будут ли играть 7 или 8 легионеров – это же не такая уж большая разница. Сегодняшние реалии таковы, что мы можем прогрессировать за счет качественных легионеров.

Я общаюсь со многими тренерами, у нас нехватка качественных украинских игроков. Им сложно работать на трансферном рынке, поэтому игроков и ищут за рубежом. Я поддерживаю это решение об изменении лимита. А когда закончится война, тогда сможем вернуться к прежним правилам.

Раз уж приняли решение, попробуйте пожить с ним хотя бы год. А потом проанализируйте ситуацию и сделайте выводы.