В інтерв'ю 24 Каналу колишній наставник Вереса, Руха і тернопільської Ниви висловив своє ставлення до нового регламенту УПЛ, позитивних змін для українців за кордоном та клубних чварів в українському футболі.

Зміни у ліміті легіонерів – позитив чи негатив?

Як ви сприйняли новини про новий ліміт? Тепер мінімум три українці мають бути на полі. Натомість наші гравці тепер не вважатимуться легіонерами в Євросоюзі.

Це правильне рішення від керівників клубів на той час, в який ми живемо. Ми бачимо, що дійсно зараз є нестача якісних футболістів, багато молоді виїхало закордон. Думаю, це правильне рішення – зменшити квоту з чотирьох до трьох українців. До нас зможуть приїжджати якісні легіонери і підсилювати український чемпіонат.

А з точки зору гравців як оціните ці зміни?

Такі реалії. Ми ж бачимо, що сьогодні дійсно якісних футболістів не вистачає. Рівень чемпіонату знизився і він далі падає. Тому, я думаю, що чим більше якісних легіонерів приїде – тим більше підсиляться наші команди і рівень підніметься.

Українські гравці також будуть краще прогресувати тільки поряд з якісними легіонерами. Для них буде стимул потрапляти в основний склад. Тому не вважаю це проблемою для наших гравців.

Чи стане українцям легше грати за кордоном?

Українці тепер не вважатимуться легіонерами в країнах Євросоюзу. Як ви гадаєте, це полегшує ситуацію для пошуку роботи для них?

Однозначно. Українець зараз може виїхати в будь-яку країну Європи та не бути там легіонером. Це великий плюс, що європейці зробили цей крок. Можемо тільки подякувати тим, хто ухвалив для нас таке рішення. Я впевнений, що будуть звертати увагу на український ринок саме тому, що наші гравці не будуть легіонерами.

Чому клуби передумали через два тижні?

Маємо зараз ситуацію, що клуби хочуть повернути старий ліміт, хоча два тижні тому одностайно було проголосовано за новий. Як ви бачите цю ситуацію?

Для мене це смішно. Як таке можливо? Де стабільність? Одразу виникає питання, чому за два тижні кардинально змінюється ситуація. Напевно, це для когось вигідно. Для мене це дуже дивно, що клуби змінюють свою точку зору за 10 днів. А через місяць знову будемо збиратися і казати, що якісь рішення вже не подобаються? Повинна бути стабільність.

Якщо ви ухвалили це рішення, відіграйте із ним цей рік, подивіться, як воно працює. І тільки потім можна буде проаналізувати, чи було це корисно для українських футболістів та чемпіонату. А так змінювати рішення кожен місяць… Це буде бардак в українському футболі.

Це ж рішення про зміну кількості легіонерів якось готувалося. Його не один місяць клуби та асоціація пропрацьовували. Я так розумію, з’явилась роль власника чи президента клуба, до якого перед цим не донесли інформацію.

Я не розумію, як менеджери можуть приймати рішення і не погоджувати його з президентами клубів. Вони ж знають перелік питань, які треба обговорити. Якщо ти голосуєш, це голос клубу, а не твій особистий. Не може бути так, що ти голосуєш за одне, а президент це рішення ветує. Це абсурд. Все має бути погоджуватися з президентами.

Як ситуація з лімітом впливає на підготовку до сезону?

Як клубам жити в таких реаліях? Чемпіонат стартує за три тижні і вони не знають, які будуть правила і як формувати склад.

Я дійсно не можу зрозуміти, кому ця ідея прийшла в голову. Чому вони кардинально змінюють свою позицію? Було б цікаво почути їхню позицію та аргументацію.

Напевно, цього хочуть клуби, у яких багато українців. Але гратимуть 7 чи 8 легіонерів – це ж не така велика різниця. Сьогоднішні реалії такі, що ми можемо прогресувати за рахунок якісних легіонерів.

Я спілкуюсь із багатьма тренерами, у нас нестача якісних українських гравців. Їм важко працювати на трансферному ринку, тому гравців і шукають за кордоном. Я підтримую це рішення про зміну ліміту. А коли закінчиться війна, тоді можемо повернутися до попередніх правил.

Якщо вже ухвалили рішення, пограйте із ним хоча б рік. А далі проаналізуєте ситуацію і зробите висновки.