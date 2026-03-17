"Это была жесть": экс-игрок Челси шокировал историей из Москвы
- Юрий Жирков пожаловался на перебои со связью в Москве, из-за которых не смог вызвать скорую для своей дочери.
- Жирков признает, что обходит запреты Кремля, пользуясь заблокированными сервисами, такими как Telegram и YouTube.
Бывший футболист Челси и сборной России пожаловался на серьезные проблемы со связью в Москве. Из-за этого он даже не смог вызвать скорую помощь для собственного ребенка.
Юрий Жирков рассказал о критических перебоях со связью в столице страны-агрессора. По его словам, ситуация доходит до абсурда и заставляет обходить запреты Кремля, пишет sport-express.
Как Жирков выживает без связи?
Бывший футболист сборной России Юрий Жирков заявил, что в его доме в Москве полностью исчезала мобильная связь и интернет. По словам экс-игрока, из-за этого он не смог вызвать скорую помощь, когда его дочь серьезно укусило животное.
В итоге семье пришлось самостоятельно ехать в больницу. Сам Жирков предположил, что перебои могли быть связаны с "вопросами безопасности" или пребыванием в районе важных лиц.
Обходит запреты и сидит в Telegram
Футболист также признался, что пользуется заблокированными в России сервисами. В частности, он продолжает сидеть в Telegram и смотреть YouTube, несмотря на ограничения со стороны властей.
В то же время к государственным альтернативным платформам он присоединяться не спешит. Такое поведение лишь подчеркивает реальное положение с цифровыми ограничениями в РФ, которые на практике обходят даже известные спортсмены.
Чем известен Жирков?
- В 2005 году Юрий Жирков выигрывал Кубок УЕФА в составе ЦСКА.
- В 2009 году перешел в лондонский Челси за 18 миллионов фунтов, став самым дорогим российским футболистом.
- За сборную России Жирков провел 105 матчей, в которых забил 2 гола.