Юрий Жирков рассказал о критических перебоях со связью в столице страны-агрессора. По его словам, ситуация доходит до абсурда и заставляет обходить запреты Кремля, пишет sport-express.

Как Жирков выживает без связи?

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков заявил, что в его доме в Москве полностью исчезала мобильная связь и интернет. По словам экс-игрока, из-за этого он не смог вызвать скорую помощь, когда его дочь серьезно укусило животное.

В итоге семье пришлось самостоятельно ехать в больницу. Сам Жирков предположил, что перебои могли быть связаны с "вопросами безопасности" или пребыванием в районе важных лиц.

Обходит запреты и сидит в Telegram

Футболист также признался, что пользуется заблокированными в России сервисами. В частности, он продолжает сидеть в Telegram и смотреть YouTube, несмотря на ограничения со стороны властей.

В то же время к государственным альтернативным платформам он присоединяться не спешит. Такое поведение лишь подчеркивает реальное положение с цифровыми ограничениями в РФ, которые на практике обходят даже известные спортсмены.

