Юрій Жирков розповів про критичні перебої зі зв’язком у столиці країни-агресора. За його словами, ситуація доходить до абсурду й змушує обходити заборони Кремля, пише sport-express.

Як Жирков виживає без зв’язку?

Колишній футболіст збірної Росії Юрій Жирков заявив, що у його будинку в Москві повністю зникав мобільний зв’язок та інтернет. За словами ексгравця, через це він не зміг викликати швидку допомогу, коли його доньку серйозно вкусила тварина.

У підсумку родині довелося самостійно їхати до лікарні. Сам Жирков припустив, що перебої могли бути пов’язані з "питаннями безпеки" або перебуванням у районі важливих осіб.

Обходить заборони та сидить у Telegram

Футболіст також зізнався, що користується заблокованими в Росії сервісами. Зокрема, він продовжує сидіти у Telegram та дивитися YouTube, попри обмеження з боку влади.

Водночас до державних альтернативних платформ він приєднуватися не поспішає. Така поведінка лише підкреслює реальний стан із цифровими обмеженнями у РФ, які на практиці обходять навіть відомі спортсмени.

Чим відомий Жирков?