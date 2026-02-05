Олександр Шовковський вперше після звільнення розповів про своє життя поза клубом. Екстренер намагається більше часу проводити з родиною і адаптується до перебування в українській столиці під час блекаутів, інформує “Український футбол”.
Дивіться також У будинку легенди Динамо замерзли труби: дружина показала, як доводиться грітися
Як змінилося життя Шовковського після Динамо?
Екснаставник зазначив, що наразі живе повноцінним життям, більше часу проводить із родиною та друзями, займається саморозвитком і за можливості дивиться футбольні матчі. Про конкретні плани на майбутню тренерську роботу Шовковський не розповідає.
Колишній тренер запевнив, що не тримає образи на Динамо після звільнення:
Чого мені ображатися? У такому клубі, як Динамо Київ, та й будь-якому іншому, завжди на вагу лягає результат. Рішення приймають, виходячи з нього. Тому: що є, те є,
– зазначив Шовковський.
Труднощі перебування у Києві
Шовковський розповів про буденні труднощі життя в столиці: найтриваліший період без світла тривав майже добу, але загалом він пристосувався до цих умов.
Як і всі пересічні громадяни України, намагаємося жити та працювати в цих непростих умовах. Найдовший період без світла у моєму будинку тривав 22 години. Я підготувався завчасно і маю резервне живлення. З теплом усе краще. Ми, мешканці нашого багатоповерхового будинку, зробили все можливе, щоб у ньому було тепло,
– додав екстренер Динамо.
Чим запам’ятався Олександр Шовковський?
- Шовковського було звільнено з посади тренера Динамо наприкінці листопада 2025 року після серії невдалих результатів у єврокубках та на внутрішній арені. Після цього клуб очолив Ігор Костюк.
- Перед цим Олександр провів тривалу та успішну футбольну кар’єру. За даними Transfermarkt, він зіграв 92 матчі за збірну Україну, в яких пропустив 76 голів.
- Олександр Шовковський – перший воротар, який який на чемпіонатах світу з футболу не пропустив жодного м'яча в серії післяматчевих пенальті (ЧС-2006 у Німеччині, матч 1/8 проти Швейцарії).