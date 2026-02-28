"Находится в учебке и не знает, что делать": как мобилизовали чемпиона мира Юрия Аникеева
- Юрия Аникеева, многократного чемпиона мира по шашкам, мобилизовали в штурмовое подразделение ВСУ.
- Федерация шашек Украины и Харьковское областное управление пытаются помочь ему вернуться к спортивной деятельности.
Многократного чемпиона мира Юрия Аникеева мобилизовали в штурмовое подразделение. Федерация шашек пытается вернуть спортсмена к соревнованиям.
Титулованный шашист оказался в рядах Вооруженных сил Украины как мобилизованный солдат – это вызвало резонанс в спортивных и общественных кругах. Президент Федерации шашек Украины Анатолий Яценко в комментарии "Чемпиону" обратил внимание на системные недостатки в подходе к мобилизации.
Как Аникеева мобилизовали?
О мобилизации Юрия Аникеева глава федерации узнал от своего заместителя.
Я деталей не знаю, потому что не присутствовал, но история такова. Второго февраля позвонил вице-президент федерации Леонид Бройтман и говорит: "звонила мать Юры, говорит, что он мобилизован, находится в учебке и не знает, что делать",
– рассказал Анатолий Яценко.
Известно, что связи с Юрием Аникеевым нет уже четверо суток.
По словам президента Федерации, у чемпиона мира по шашкам есть два высших образования, но он не заканчивал военную кафедру, поэтому попал именно в категорию "солдат" во время мобилизации.
Это, по мнению функционера, указывает на проблему системы призыва, которая не всегда учитывает индивидуальные навыки или потенциал призывников.
Реакция и общественный резонанс
Решение мобилизовать Аникеева в штурмовой полк вызвало критику в спортивной среде. Многие люди считают, что его умственные способности могли бы быть более полезными в аналитической или штабной работе.
Обсуждают и обращение к власти с призывом пересмотреть использование такого ресурса, чтобы максимально эффективно применить талант чемпиона в интересах обороны.
Сейчас подключилось Харьковское областное управление – он после каждого выступления за рубежом возвращался в Харьков. Понятно, что надо ему помогать, министерство включилось, приняло нашу позицию. И сейчас решают вопрос,
– добавил президент федерации.
Что известно о Юрии Аникееве?
- 42-летний Юрий Аникеев является многократным победителем и призером международных соревнований по шашкам.
- По информации из Википедии, Аникеев в 2017 году был отстранен от участия во всех мероприятиях Международной федерации шашек за "нарушение Этического кодекса IDF".
- По словам президента украинской федерации шашек Анатолия Яценко, гроссмейстера наказали за критику российского лидера Владимира Путина и выход на церемонию награждения в вышиванке.