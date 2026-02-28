"Находится в учебке и не знает, что делать": как мобилизовали чемпиона мира Юрия Аникеева

Многократного чемпиона мира Юрия Аникеева мобилизовали в штурмовое подразделение. Федерация шашек пытается вернуть спортсмена к соревнованиям.

Титулованный шашист оказался в рядах Вооруженных сил Украины как мобилизованный солдат – это вызвало резонанс в спортивных и общественных кругах. Президент Федерации шашек Украины Анатолий Яценко в комментарии "Чемпиону" обратил внимание на системные недостатки в подходе к мобилизации.

Смотрите также "ТЦК не ловят людей, потому что им так очень хочется": Гераскевич ответил на критику мобилизации

Как Аникеева мобилизовали?

О мобилизации Юрия Аникеева глава федерации узнал от своего заместителя.

Я деталей не знаю, потому что не присутствовал, но история такова. Второго февраля позвонил вице-президент федерации Леонид Бройтман и говорит: "звонила мать Юры, говорит, что он мобилизован, находится в учебке и не знает, что делать",

– рассказал Анатолий Яценко.

Известно, что связи с Юрием Аникеевым нет уже четверо суток.

По словам президента Федерации, у чемпиона мира по шашкам есть два высших образования, но он не заканчивал военную кафедру, поэтому попал именно в категорию "солдат" во время мобилизации.

Это, по мнению функционера, указывает на проблему системы призыва, которая не всегда учитывает индивидуальные навыки или потенциал призывников.

Реакция и общественный резонанс

Решение мобилизовать Аникеева в штурмовой полк вызвало критику в спортивной среде. Многие люди считают, что его умственные способности могли бы быть более полезными в аналитической или штабной работе.

Обсуждают и обращение к власти с призывом пересмотреть использование такого ресурса, чтобы максимально эффективно применить талант чемпиона в интересах обороны.

Сейчас подключилось Харьковское областное управление – он после каждого выступления за рубежом возвращался в Харьков. Понятно, что надо ему помогать, министерство включилось, приняло нашу позицию. И сейчас решают вопрос,

– добавил президент федерации.

Что известно о Юрии Аникееве?