Скелетонист объяснил, что работники ТЦК "не ловят людей" по собственному желанию. В комментарии ютуб-каналу "Бомбардир" Гераскевич отметил, что мобилизация – это болезненная, но вынужденная реальность войны.
Что сказал Гераскевич о ТЦК?
Владислав отреагировал большую общественную дискуссию после инцидента с участием бывшего футболиста Даниила Колесника, который опубликовал в инстаграме сторис с избиением представителя ТЦК. Гераскевич ответил, что не видел видео, но читал об этой ситуации.
У нас ТЦК не ловят людей, потому что им так очень хочется. У нас есть, к сожалению, кровавая война. Это страшно. И, к сожалению, государство вынуждено заниматься тем, чтобы мобилизовать людей. Если бы не было войны, конечно, никакой мобилизации не было бы, и люди жили бы себе свою замечательную жизнь. Как, собственно, это было до начала полномасштабного вторжения, как это было до начала войны в 2014 году,
– заявил скелетонист.
Реакция общества на слова Гераскевича
Его комментарии появились на фоне громкого случая с бывшим нападающим Колоса-2. Полиция начала досудебное расследование, а суд избрал для футболиста ночной домашний арест. Сам Колесник заявил, что лишь защищался от "неспровоцированной агрессии".
Слова Гераскевича вызвали широкий резонанс в соцсетях и медиапространстве, ведь тема мобилизации остается одной из самых острых для украинского общества. У части пользователей его позиция нашла поддержку, другие – раскритиковали.
Арестовали ли Колесника?
- По заявлению адвокатского объединения, Колесник "объективно" воспринял ситуацию как такую, что создавала реальную угрозу его жизни и здоровью, а также безопасности его знакомого. Адвокаты уверяют, что Даниил действовал с целью самозащиты.
- Футболист готов к открытому сотрудничеству со следствием и уже обратился с заявлением о причинении ему телесных повреждений. Ранее была информация, что Колеснику грозит до пяти лет тюрьмы.