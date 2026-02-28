Титулований шашкіст опинився в лавах Збройних сил України як мобілізований солдат – це викликало резонанс у спортивних та суспільних колах. Президент Федерації шашок України Анатолій Яценко у коментарі "Чемпіону" звернув увагу на системні недоліки у підході до мобілізації.

Як Анікєєва мобілізували?

Про мобілізацію Юрія Анікєєва очільник федерації дізнався від свого заступника.

Я деталей не знаю, бо не був присутній, але історія така. Другого лютого подзвонив віцепрезидент федерації Леонід Бройтман і каже: "дзвонила мати Юри, каже, що він мобілізований, знаходиться в учебці й не знає, що робити",

– розповів Анатолій Яценко.

Відомо, що зв'язку з Юрієм Анікєєвим немає вже чотири доби.

За словами президента Федерації, у чемпіона світу з шашок є дві вищі освіти, але він не закінчував військову кафедру, тому потрапив саме до категорії "солдат" під час мобілізації.

Це, на думку функціонера, вказує на проблему системи призову, яка не завжди враховує індивідуальні навички чи потенціал призовників.

Реакція та суспільний резонанс

Рішення мобілізувати Анікєєва у штурмовий полк викликало критику у спортивному середовищі. Багато людей вважають, що його розумові здібності могли б бути кориснішими в аналітичній чи штабній роботі.

Обговорюють і звернення до влади із закликом переглянути використання такого ресурсу, аби максимально ефективно застосувати талант чемпіона в інтересах оборони.

Зараз підключилося Харківське обласне управління – він після кожного виступу за кордоном повертався в Харків. Зрозуміло, що треба йому допомагати, міністерство включилося, прийняло нашу позицію. І зараз вирішують питання,

– додав президент федерації.

