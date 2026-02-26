Известного украинского гроссмейстера по шашкам Юрия Аникеева мобилизовали в армию. Об этом сообщил чемпион Европы по шашкам Юрий Бобков на своей странице в инстаграме, обратившись к командованию и представителям государства, сообщает 24 Канал.
Что сказал Бобков?
По словам Бобкова, Аникеев – не просто спортсмен, а уникальная фигура для украинского спорта. Он отметил, что это первый и единственный чемпион мира по шашкам в истории независимой Украины.
Это человек, который своим интеллектом поднял флаг Украины на мировую вершину в интеллектуальном виде спорта,
– отметил Бобков.
Он подчеркнул, что понимает потребности фронта, однако убежден: такие личности могли бы принести значительную пользу в сфере аналитики, стратегического планирования и подготовки молодежи.
Призыв к командирам и государству
Бобков обратился к командирам из 225-го отдельного штурмового полка, где сейчас служит Аникеев, с просьбой рассмотреть возможность использования его интеллектуальных способностей в штабной работе или аналитическом направлении.
Также он адресовал обращение руководителям украинского спорта и государства, отметив, что чемпион "нуждается в защите не только от врага, но и от системы, которая не замечает уникальности".
Ситуация уже вызвала обсуждение в спортивном сообществе. Украинцы отмечают: страна должна бороться не только силой оружия, но и силой ума – и такие спортсмены являются стратегическим ресурсом государства.
Что известно о Юрии Аникееве?
- 42-летний Юрий Аникеев является многократным победителем и призером международных соревнований по шашкам.
- По информации из Википедии, Аникеев в 2017 году был отстранен от участия во всех мероприятиях Международной федерации шашек за "нарушение Этического кодекса IDF".
- По словам президента украинской федерации шашек Анатолия Яценко, гроссмейстера наказали за критику российского лидера Владимира Путина и выход на церемонию награждения в вышиванке.