Известного украинского гроссмейстера по шашкам Юрия Аникеева мобилизовали в армию. Об этом сообщил чемпион Европы по шашкам Юрий Бобков на своей странице в инстаграме, обратившись к командованию и представителям государства, сообщает 24 Канал.

Что сказал Бобков?

По словам Бобкова, Аникеев – не просто спортсмен, а уникальная фигура для украинского спорта. Он отметил, что это первый и единственный чемпион мира по шашкам в истории независимой Украины.

Это человек, который своим интеллектом поднял флаг Украины на мировую вершину в интеллектуальном виде спорта,

– отметил Бобков.

Он подчеркнул, что понимает потребности фронта, однако убежден: такие личности могли бы принести значительную пользу в сфере аналитики, стратегического планирования и подготовки молодежи.

Призыв к командирам и государству

Бобков обратился к командирам из 225-го отдельного штурмового полка, где сейчас служит Аникеев, с просьбой рассмотреть возможность использования его интеллектуальных способностей в штабной работе или аналитическом направлении.

Также он адресовал обращение руководителям украинского спорта и государства, отметив, что чемпион "нуждается в защите не только от врага, но и от системы, которая не замечает уникальности".

Ситуация уже вызвала обсуждение в спортивном сообществе. Украинцы отмечают: страна должна бороться не только силой оружия, но и силой ума – и такие спортсмены являются стратегическим ресурсом государства.

Что известно о Юрии Аникееве?