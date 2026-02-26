Відомого українського гросмейстера з шашок Юрія Анікєєва мобілізували до війська. Про це повідомив чемпіон Європи з шашок Юрій Бобков на своїй сторінці в інстаграмі, звернувшись до командування та представників держави, повідомляє 24 Канал.
Що сказав Бобков?
За словами Бобкова, Анікєєв – не просто спортсмен, а унікальна постать для українського спорту. Він наголосив, що це перший і єдиний чемпіон світу з шашок в історії незалежної України.
Це людина, яка своїм інтелектом підняла прапор України на світову вершину в інтелектуальному виді спорту,
– зазначив Бобков.
Він підкреслив, що розуміє потреби фронту, однак переконаний: такі особистості могли б принести значну користь у сфері аналітики, стратегічного планування та підготовки молоді.
Заклик до командирів і держави
Бобков звернувся до командирів із 225-го окремого штурмового полку, де нині служить Анікєєв, із проханням розглянути можливість використання його інтелектуальних здібностей у штабній роботі або аналітичному напрямку.
Також він адресував звернення керівникам українського спорту та держави, наголосивши, що чемпіон "потребує захисту не лише від ворога, а й від системи, яка не помічає унікальності".
Ситуація вже викликала обговорення у спортивній спільноті. Українці наголошують: країна має боротися не лише силою зброї, а й силою розуму – і такі спортсмени є стратегічним ресурсом держави.
Що відомо про Юрія Анікєєва?
- 42-річний Юрій Анікєєв є багаторазовим переможцем та призером міжнародних змагань з шашок.
- За інформацією з Вікіпедії, Анікєєв у 2017 році був відсторонений від участі у всіх заходах Міжнародної федерації шашок за "порушення Етичного кодексу IDF".
- За словами президента української федерації шашок Анатолія Яценка, гросмейстера покарали за критику російського лідера Володимира Путіна і вихід на церемонію нагородження у вишиванці.